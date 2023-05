“Aspetta un bambino | tutti felici” Stefano De Martino e Belen | la famiglia si allarga

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 maggio 2023) Insieme hanno fatto emozionare il pubblico per anni. Ormai, tra diverse separazioni e altrettanti ritorni di fiamma,Rodriguez eDesono sposati da ben dieci anni. Il loro Santiago cresce ad una velocità sensazionale e, ora, c’è pure Luna Marì. Beh altra novità in arrivo nella loro ritrovata. Un tempo era lei la più in carriera tra i due. Ma adesso le cose sono cambiate,Dee uno tra gli showman di punta della televisione nostrana.Rodriguez invece stando al gossip soffrirebbe l’arrivo di nuove giovani leve nel settore. Per fortuna da ora a distrarla la notizia. Dolce attesa inDeRodriguez, la lieta notizia ...