Asia Argento | la serenità ritrovata grazie agli Alcolisti anonimi e al compagno Michele Martignoni

(Di lunedì 15 maggio 2023)si è confidata a Silvia Toffanin nel corso di un’intervista a Verissimo in cui ha raccontato delle fasi che hanno segnato il suo percorso di rinascita personale e le grandi difficoltà degli ultimi anni. Dopo la morte della madre, Daria Nicolodi, e le dipendenze da alcol e droghe, l’attrice romana è riuscita a trionfare sulle proprie fragilità, ancheal supporto del: “Ho trovato la forza per andare avanti e risalire”. La regista 47enne, nel corso dell’intervista, ha svelato alcuni dettsui periodi più bui vissuti dopo aver detto addio alla mamma, Daria Nicolodi, scomparsa nel novembre del 2020: “Dopo la morte di mia mamma ho toccato il fondo”, ha spiegato, aggiungendo “Ho cercato quello che rimaneva e l’ho raccolto”. ...

L'attrice 47enne ora è 'pulita' da 23 mesi: lontana da alcol e droghe E' fidanzata da 9 mesi con Michele Martignoni, 27 anni: "I miei figli hanno approvato"in tv, a Verissimo , racconta il suo periodo scuro. L'attrice 47enne si lascia andare a una confessione scioccante . " Bevevo anche al mattino e passavo giorni interi al buio a letto " . ...La amo ancora' - guarda UNA VITA NORMALE - Si esibisce come dj con il nome d'arte, simbolico a questo punto, Normal. Attualmente in Portogallo per una serata djset dove si esibisce con ...

