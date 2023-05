Asia Argento a Verissimo | “Io responsabile del suicidio di Anthony Bourdain? Ci ho pensato e mi sono incolpata | ma in realtà l’ho salvato per due anni”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Ildi? Mianche io di questa cosa e quando mi hanno incolpato gli altri hanno trovato terreno fertile. Lui soffriva di depressione prendeva medicine. E’ un argomento di cui bisogna parlare“. E’ con grande schiettezza e sincerità chetorna a parlare della morte dell’ex compagno. Lo chef si tolse infatti la vita l’8 giugno del 2018, nella sua casa di Parigi e ora, a quasi cinquedi distanza dalla tragedia, l’attrice e regista è tornata con la memoria a quei momenti: lo ha fatto in un’accorata intervista a, in cui ha spiegato anche di aver intrapreso un percorso di disintossicazione. “Io non ho capito che lui portava dentro questa tragedia questa possibilità – ha ...

Stiamo parlando della discussa Helena Prestes , che si sta creando non pochi nemici sulla Playa, della determinata Fiore, che poche settimane fa ha potuto riabbracciare sua sorella, ...La rinascita di, il racconto a Verissimoè una nuova. È bella come mai l'abbiamo vista. 'A volte bevevo anche dal mattino, ma succedeva che bevevo un bicchiere e andavo in ...a Verissimo ha raccontato la sua nuova vita. Sono ormai ventitré mesi che l'attrice non fa uso di droga e alcol, ma anche che non mangia carne e pesce. Laha deciso di dare una ...

Scopri le ricette del Cucchiaio d'Argento: piatti intramontabili e gustose variazioni moderne da un classico della letteratura gastronomica italiana.Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: "Vivo con la mia ragazza, mi mantengo facendo la rider" Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ha svelato per la prima volta i retroscena della ...