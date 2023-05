Ascolti tv ieri | Amici 22 chiude | Serale senza exploit | pomeridiano a picco

...lo ribadisce con questa frase dettata poco prima di entrare in studio per la puntata disera (... Ora non sarà così facile rimpiazzarlo e raggiungere in breve tempo gli stessi risultati di. ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di, domenica 14 maggio 2023 . Su Rai 1 'Il giudice meschino' ha conquistato .000 spettatori pari al% di share mentre ' Serale Amici' la finale del talent show su Canale 5 , ha ottenuto .000 ......loro anche tanti bei soldini che derivavano dalla pubblicità di una trasmissione con grandi... il nazionalismo prima di tutto (di volta in volta declinata come Nazione o Patria, una Patria...

Ascolti tv, sabato 13 maggio 2023: Eurovision Song Contest (34.10%), Mamma o papà (12.13%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Il conduttore lascia la tv pubblica dopo 40 anni. Porterà ’Che tempo che fa’ sul Nove . La decisione dopo ascolti record, polemiche sui compensi e scontri sulla linea politica.Ascolti tv 14 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...