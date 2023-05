Ascolti tv | i dati di domenica 14 maggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Bene la finale di “Amici” Nella serata di ieri,14, su Rai Uno, la fiction in replica Il Giudice Meschino ha ottenuto 2.111.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi 22 ha registrato 4.860.000 spettatori pari al 29.3% di share (Buonanotte di 4 minuti: 1.112.000 – 17.6%). Su Rai2 Crossword Mysteries – Caduta libera ha raccolto 736.000 spettatori con il 3.6%. Leggi anche: Amici 22, trionfa Mattia! Angelina Mango seconda Su Italia1 il film Edge of Tomorrow – Senza Domani ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.349.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa, alla terzultima puntata conquista 2.468.000 spettatori (12.4%) mentre – dalle 22.27 alle 0.22 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo si ferma a 1.592.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Zona Bianca è ...

DayTime Pomeriggio, idel 14 maggio 2023 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori ( 0.00 %). Da noi a ruota libera : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 Beautiful : ...Vince la finale di Amici 22 nella serata del 14 maggio 2023: ecco tutti iauditel del prime ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction ' Il giudice meschino' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 lo sport ' Pallavolo Super Lega Cucine Lube Civitanova Vs Itas Trentino' piace a .000 ...

Ascolti tv, sabato 13 maggio 2023: Eurovision Song Contest (34.10%), Mamma o papà (12.13%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ecco tutti i dati relativi agli ascolti del pomeriggio della domenica: i numeri del 14 maggio con Canale 5 e Terra amara che volano ...Ultima sfida in ascolti per Maria De Filippi: com'è andata ieri sera la finale di Amici 22 Si è conclusa ieri, 14 maggio, eccezionalmente di domenica, ...