Ascolti tv domenica 14 maggio | Amici | Il giudice meschino | Che tempo che fa

(Di lunedì 15 maggio 2023)tv142023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,142023? Su Rai 1 è andato in onda Il. Su Rai 2 il volley Civitanova-Trentino. Su Rai 3 Cheche fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 la finale di. Su Italia 1 Edge of tomorrow – Senza domani. Ma chi ha totalizzato iritv142023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv142023, prima serata I dati Auditel e lo share dei ...

... allasera, portava un 12 per cento di share. Ora non sarà così facile rimpiazzarlo e raggiungere in breve tempo gli stessi risultati di. Sarcasticamente Maurizio Gasparri ha ...Non vanno male nemmeno gli. Il contenitore di Fazio è tra i più visti nella prima serata della, attestandosi tra il 10 e il 13%. Fazio ha intervistato tutti, in un genere in cui lo ...... dove prevedibilmente ognisera rifilerà umiliazioni su umiliazioni a chi prenderà il suo ...loro anche tanti bei soldini che derivavano dalla pubblicità di una trasmissione con grandi"...

Ascolti tv domenica 7 maggio 2023: Un passo dal cielo a 3,6 mln (20,9%), CTCF a 2,2 mln (11,5%), Lo show dei record 1,7 a mln (11%)n Tvblog

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 maggio 2023 Su Rai 1 è andato in onda Il giudice meschino. Su Rai 2 il volley Civitanova-Trentino. Su Rai 3 Che tempo ...Ascolti tv domenica 14 maggio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è tempo di vedere chi si è aggiudicato la sfida ...