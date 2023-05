Ascolti TV | Domenica 14 Maggio 2023 In 4 | 86 mln per la finale di Amici 29 3% Il Giudice Meschino 12% 2 | 1 mln | Fazio 12 4% – 10 4% 2 | 47-1 | 59 mln

(Di lunedì 15 maggio 2023)Nella serata di ieri,14, su Rai1 la fiction in replica Ilha conquistato 2.111.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.33 – ladidi Maria De Filippi 22 ha ottenuto un ascolto medio pari a 4.860.000 spettatori pari al 29.3% di share (qui glidelladi 1 anno fa). Su Rai2 Crossword Mysteries – Caduta libera ha raccolto 736.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 il film Edge of Tomorrow – Senza Domani ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (. – %), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.468.000 spettatori (12.4%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ...

Ascolti tv domenica 14 maggio 2023: finale di Amici 22 a 4,9 mln (29,3%), CTCF a 2,5 mln (12,4%), Il giudice meschino a 2,1 mln (12%) Tvblog

