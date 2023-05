E'nelladel Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore (Foggia) dove a breve si celebrerà il funerale, il feretro di Jessica Malaj, la ragazzina di 16 anni uccisa in casa dal padre Taulant ...venerdì per un convegno sui temi dell'energia, insieme al ministro Adolfo Urso, il ... Messina e Schifani hanno raggiunto Ortigia e ladi Santa Lucia alla Badia per un omaggio alla ...... in un secondo momento, èil Comunicato ufficiale del Vaticano che nella sostanza diceva: "... relative soprattutto alla vita dellacattolica nel Paese ". Ovviamente la nota escludeva ...

Arrivato in chiesa il feretro di Jessica Malaj La Sicilia

E' arrivato nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore (Foggia) dove a breve si celebrerà il funerale, il feretro di Jessica Malaj, la ragazzina di 16 anni uccisa in casa dal padre Taulan ...A Silvi (Teramo), nella chiesa dell'Assunta, domenica pomeriggio 40 bambini sono impegnati nelle prove della Prima Comunione. Tra loro c'era C., 10 anni e mezzo, affetto da autismo. Mentre tutti sono ...