Armato di mazza da baseball irrompe nell' ufficio di un deputato dem Paura negli Usa

Era stato fermato dalla polizia e portato in ospedale . Nella tarda serata era tornato libero, in strada, di nuovocon una. Di etnia rom, è stato individuato da una pattuglia dei carabinieri e riportato in ospedale dove al momento è ricoverato in Psichiatria. Laè stata sequestrata dai militari ...È stato rintracciato ed identificato l'uomo vestito di nero che era stato ripreso in un video mentre, presumibilmente, minacciava con un bastone una persona a bordo di una bicicletta. Si tratta di un ...... un ex paziente della dottoressa Capovani ossessionato dalle teorie del complotto, oltre che dalla stessa professionista: sarebbe stato lui, vestito di nero edi una, a colpita ...

Armato di mazza da baseball irrompe nell'ufficio di un deputato dem ... ilGiornale.it

Un uomo armato con una mazza da baseball ha attaccato due membri dello staff del Congresso dopo aver fatto irruzione nell'ufficio distrettuale di Gerald E. Connolly. A dare la notizia è stato lo ...Il Sindaco Mazza orgoglioso per il riconoscimento attribuito al concittadino: «Storia e identità sono fonte di ricchezza non solo per chi resta, ma anche per quanti potrebbero ritornare in Calabria pe ...