(Di lunedì 15 maggio 2023)ora è ilestivo dida, e che anticipa il primo tour nei palazzetti della cantautrice romana Esce venerdì 19 maggioora, ildi. Il brano, che sarà disponibile in digitale e in radio, èda, musicista e produttore multiplatino con il quale ha già collaborato in Castelli di lenzuola,certificato oro e contenuto all’interno di Specchio, il primo album ufficiale diuscito per Bomba Dischi e certificato disco d’oro. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano Mare di guai, che vede alla produzione l’artista multiplatino Dardust, e a due anni ...

Oroscopo 16 maggio(21 marzo - 21 aprile) Giove in Toro per un anno sarà favorevole al ... Soli: uscite poiché unincontro porterà a una storia d'amore importante. La fortuna è dalla vostra ......OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 15 MAGGIO AL 21 MAGGIO 2023 Oroscopo della settimana: ... Inoltre, la Luna Nuova in Toro venerdì porterà unciclo di prosperità a modo tuo. Per quanto ...... che ha già cambiato volto grazie alla realizzazione di un tratto importante dellungomare, ...coraggioso 15 Maggio Zerottonove.it è una testata giornalistica online. Registrazione del ...

Ariete, il nuovo singolo è Un'altra ora, prodotto da Michelangelo Spettacolo.eu

Consulta l'oroscopo Ariete a cura di Paolo Fox di oggi, 15 maggio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...