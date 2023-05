Archer | la serie d' animazione per adulti finirà con la 14esima stagione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 maggio 2023) Laanimata arriverà alla sua conclusione al termine della14. È ufficiale:d'rivolta principalmente a un pubblico adulto, terminerà con la messa in onda della, che debutterà il prossimo 30 agosto su FXX e il giorno successivo in streaming su Hulu. Lasegue Sterling, doppiato da H. Jon Benjamin, mentre naviga nel mutevole panorama del mondo delle spie. Nella14,e l'Agenzia stanno cercando una nuova stabilità con Lana al timone. Il suo obiettivo è fare soldi e allo stesso tempo rendere il mondo un posto migliore, ma scoprirà presto che gestire un'agenzia di spionaggio non è così semplice.ha …