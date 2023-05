Antonio Padellaro presenta “Confessioni di un ex elettore” | insieme alla sondaggista Alessandra Ghisleri Modera Maddalena Oliva

(Di lunedì 15 maggio 2023) Cosa succede quando uno di sinistra, una mattina, si sveglia un po’ fascista? Sembra esser capitato a molti nelle ultime elezioni politiche, che hanno visto un tracrollo dei voti a sinistra e un impressionante astensionismo. Ne parla, in prima persona,nel suo ultimo libro “di un ex“, in libreria per Paper First (14,00 EUR) e in edicola con il Fatto Quotidiano (12,00 EUR). Un pamphlet che tenta di analizzare le più diffuse pulsioni – razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di tale monumento al non voto. Per esempio, lo sgomento di chi, dopo aver votato per una vita a sinistra, un brutto giorno si risveglia fan di Giorgia Meloni. Quanto all’autore, si riconosce in quel cittadino tormentato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. ...

Travaglio non è un uomo di sinistra come. Famosissimo per i suoi 'archivi', elogiati dallo stesso Montanelli, a lui lo ha rovinato Google."Vorrei chiedere - ha scritto sul Fatto Quotidiano, come per giustificare quelle monetine - se la fine politica di Craxi non sia avvenuta anche per un protagonismo esasperato un ...

