Antonella Viola e la dieta del digiuno intermittente | «Aiuta i ritmi circadiani ma senza una guida è inutile»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) La scienziatatorna a parlare delper combattere l’invecchiamento. L’immunologa ha pubblicato un libro che si chiama La via dell’equilibrio: scienza dell’invecchiamento e della longevità. Oggi su La Stampa torna sull’argomento per spiegare che ci sono solide basi scientifiche per affermare che il metodo uno strumento di prevenzione delle malattie tipiche dell’invecchiamento. Anche se, ammette, non ci sono abbastanza dati nella letteratura scientifica per sostenere che questo approccio abbia dei vantaggi rispetto a una alimentazione equilibrata. «La forma diche va più di moda parte invece dai nostrinaturali e in inglese si chiama “time-restricted eating”». Time-restricted eating Questa forma di alimentazione «prevede di ...