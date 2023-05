Antonella Clerici lancia un appello a Flavio Insinna | Io sono bravissima | la proposta che non ti aspetti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023)manda uno stranoal collega: lainaspettata nasce da un suo grande talentoè ritornata, come ogni settimana, a farci compagnia a mezzogiorno con il suo programma in cui, oltre a tantissime curiosità sui prodotti di stagione, intolleranze e chi più ne ha più ne metta, vengono condivise tantissime ricette.ha sempre saputo che il suo talento sarebbe stato legato ai programmi di cucina visto che ricorda la madre che, quando era ancora una bambina, che si lamentava per i pochi programmi culinari presenti in tv che potessero ispirare chi si cimentava ai fornelli poco prima di pranzo. Dopo La prova del Cuoco, la Rai ha creato un altro programma per ...