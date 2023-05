Annalisa si sposa | chi è Francesco Muglia | il fidanzato e futuro marito?

(Di lunedì 15 maggio 2023) La cantanteScarrone, famosa per il suo ultimo successo “Mon Amour”, sie ha mandato in visibilio i fan di tutto il paese con l’inaspettata notizia: scopriamo chi è, l’uomo che ha conquistato il cuore dell’artista e che presto dadiventerà suo. Leggi anche: Tosca, la cantante insultata dai fan...

... Kate di Galles con l'abito blu che rende omaggio all'Ucraina (e forse anche all'Europa) di Giorgia Olivierisi: ecco chi è il futuro marito della cantante di Concetta Desando "Ho ...... Kate di Galles con l'abito blu che rende omaggio all'Ucraina (e forse anche all'Europa) di Giorgia Olivierisi: ecco chi è il futuro marito della cantante di Concetta Desando ...... 10 idee per partire in Italia Articoli più letti Matteo Giunta: "Da Pechino Express con Federica Pellegrini siamo usciti più uniti di prima" di Mario Mancasi: ecco chi è il futuro ...

Annalisa si sposa con Francesco Muglia: ecco le pubblicazioni TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La cantante ligure ha trovato l'amore ed è prossima alle nozze: scopriamo chi è Francesco Muglia, futuro marito di Annalisa.