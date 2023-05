Anna Lou | figlia di Morgan e Asia Argento | fa coming out | “Vivo con la mia ragazza”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 15 maggio 2023)Lou Castoldi ha 21 anni e come tutte le ragazze della sua età inizia a desiderare di vivere la vita a modo suo, nonostante abbia alle spalle una famiglia decisamente ingombrante.die nipote di Dario, la giovane vive lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo per scelta. In un’intervista a “FanPage.it” dichiara: “Ho capito di essere cresciuta in una famiglia unica. Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po’ più conosciuta e molti si aspettano che abbia uno stile di vita diverso dai miei coetanei, ma non è così”. E aggiunge: “Ci ho sempre tenuto molto alla privacy. Se esco con i miei genitori ci riconoscono, quando sono da sola è molto raro. E quindi ho potuto vivere finora più o meno come tutti gli altri”. ...