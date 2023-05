Anna Lou Castoldi | «Vivo con la mia fidanzata ma l' Italia spinge i “diversi” ad andare altrove»

LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA SALUTE DELLA PELLEGRINI, la figlia di Morgan e di Asia Argento: 'Con l'arte con si campa, faccio la rider e convivo con la mia ragazza'... LEGGI L'INTERVISTA ...Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate , i miei figli (Castoldi , 21 anni, e Nicola Giovanni Civetta, 14, ndr) hanno visto anche questo. Penso sia stata ...UNA FAMIGLIA FAMOSA - Non dev'essere facile rifuggere la notorietà ma essere una figlia famosa, sia per nonni che per genitori. Accade ache confessa: 'Ho capito di essere cresciuta in una famiglia unica. Tutte lo sono a loro modo, solo che la mia è un po' più conosciuta', e spiega, 'Ho sempre tenuto molto alla privacy. Se ...

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento: "Vivo con la mia ragazza e faccio un po' di tutto" TGCOM

La figlia di Morgan e Asia Argento ha spiegato che con la fidanzata Dora pensa a un futuro all'estero, perché in Italia «c'è tantissima ignoranza che porta all'odio» ...Anna Lou ha confessato in un'intervista di vivere da sola con la sua compagna e di mantenersi facendo i lavori più umili.