Angelina Mango sulla copertina della playlist “Generazione Z” di Spotify | chi è la vincitrice delle categoria Canto di Amici

(Di lunedì 15 maggio 2023)è lanella” di23. Subito dopo la vittoria del talent di Maria De Filippi, la cantante che ha conquistato sin dalla prima puntata il cuore dei giovanissimi fantrasmissione, ha conquistato anche laZ” su, principalmente rivolta a un pubblico tra i 18 e i 24 anni. Ma chi è? Ladiè la secondogenita di Laura Valente, voce dei Matia Bazar (dopo l’abbandono di Antonella Ruggiero, ndr), e del cantautore Giuseppe, noto al pubblico semplicemente come ...

Baccini, il nuovo disco: 'Dicevano che ero da pianobar, ma l'ironia in questo Paese è merce di serie B', chi è la favorita di Amici 22: figlia di(morto del 2014) e Laura Valente ...Chi è il fidanzato die Antonio Cirigliano muovono insieme i primi passi nel mondo della musica: entrambi, infatti, hanno la voglia e l'ambizione di costruirsi una ...In tanti vedevano, l'altra finalista, come favorita e vera vincitrice di questa edizione di Amici . La vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22 divide. Si è aggiudicata la categoria ...

Dopo il successo di Mattia Zenzola ad Amici, il suo maestro nella scuola ha lanciato una frecciata (forse) anche alla ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...