Anche la Ue riconosce che l’inflazione è trainata dai profitti E spiega perché i consumatori hanno “accettato” i rincari

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo le analisi della Bcela Commissione europea, nelle sue previsioni di primavera,come il forte aumento dell‘inflazione nell’Eurozona sia stato trainato lo scorso anno dall’andamento deiaziendali. Con il “corollario”,Bruxelles in uno dei box tematici allegati alle Spring forecast, di uno “spostamento nella distribuzione del valore aggiunto tra imprese e lavoro, con la quota deicresciuta sopra la sua media pre pandemia mentre la quota di reddito che va al lavoro è scesa in modo analogo”. La salita degli utili è stata trasversale ai settori e ai Paesi, ma i dati sono piuttosto eterogenei: stando al grafico pubblicato dall’esecutivo Ue, per esempio, in Italia il deflatore del pil (una misura delle pressioni domestiche sui prezzi) risulta salito più dei ...