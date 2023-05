Anche la procura di Roma riapre le indagini sul caso Orlandi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo l'inchiesta aperta dai pm del Vaticano, l'udienza data dal Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, a Pietro(con controno di ignobili accuse a Giovanni Paolo II) e dopo la discussione in Parlamento per l'apertura di una commissione d'inchiesta,la magistratura italiana decide di riaprire l'indagine sulla scomparsa di Emanuela. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, è in corso una collaborazione tra i magistrati della Santa Sede guidati da Diddi e quellini guidati da Francesco Lo Voi. L'indagine è stata affidata alm pm Stefano Luciani, lo stesso che si è occupato delin merito alle dichiarazioni dell'extore aggiunto diGiancarlo Capaldo. Quest'ultimo aveva dichiarato che due alti funzionari vaticani, ...

Un dolore dopo l'altro per la mamma di Elena che ha dovuto superarela separazione dal marito.è stato disposto per lei un processo con decreto di citazione diretta in giudizio della...... l'azienda spagnola produttrice dei pannelli che rivestivano il grattacielo e che sono stati ritenuti dalla'altamente infiammabili'. Eper sei responsabili di Zambonini spa, che si ......la magistratura italiana ha deciso di riaprire l'indagine sulla scomparsa di Emanuela ... La speranza ora per Pietro Orlandi è che 'ci sia una cooperazione leale' tra ladi Roma e il ...

La Procura di Roma ha riaperto le indagini su Emanuela Orlandi: al ... Fanpage.it

Entro l’estate Napoli avrà il nome del nuovo procuratore. Dopo circa quindici mesi dall’elezione di Gianni Melillo alla guida della Dna, al Centro direzionale ci sarà ...La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi a 40 anni di distanza dalle prime indagini sul caso. Tutti i dettagli ...