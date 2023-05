Anche la leadership nel centrodestra è diventata un brand

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, dopo quello della scorsa settimana destinato alla convention nazionale di Forza Italia, un secondo video per spronare gli elettori azzurri a recarsi alle urne in questa tornata elettorale. «Sono ancora purtroppo al San Raffaele, ma per voi ho messoquesta mattina giacca e camicia», Una precisazione, ovviamente non quella della residenza in clinica, ma dell'abbigliamento scelto per la registrazione che non è affatto marginale, come in molti potrebbero pensare. Del resto, già nel video precedente il Cavaliere ci aveva tenuto a sottolineare di aver indossato «per la prima volta dopo un mese, camicia e giacca». Adesso, perché, quella duplice precisazione fatta in entrambi i casi volutamente nei primi secondi del video, riveste un significato fondamentale per la narrazione berlusconiana ...