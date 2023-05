Amministrative | urne chiuse | al via lo spoglio nei 595 Comuni

... l'affluenza si attesta al 59% , allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle precedenti. Ore 14:30 - In attesa della chiusura delle, alle 15, l' affluenza registra un ...15.26 Il Viminale fornisce il dato parziale dell 'affluenza: 59% , in calo di 3 punti rispetto alle precedenti(61,51%).Si sono chiuse ledelle elezioninei 595 comuni italiani chiamati al voto. Secondo i dati parziali fornite dal ministero dell'Interno, l'affluenza si attesta al 59 per cento, in calo rispetto alla ...

Amministrative, urne aperte in 595 comuni, si vota fino alle 15 Il Riformista

Alla chiusura delle urne domenica l'affluenza era risultata al 46,49%, mentre alla tornata precedente era arrivata al 60%. Nel secondo giorno di amministrative, quindi, si è recuperato qualche punto ...E' risalita attestandosi vicino al dato nazionale la percentuale dei votanti a Terni, il comune più grande tra quelli interessati alle amministrative in Umbria. (ANSA) ...