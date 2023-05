Amministrative | affluenza in calo Brescia al csx

15.26 Il Viminale fornisce il dato parziale dell ': 59% , in calo di 3 punti rispetto alle precedenti(61,51%). 15.30 A Pisaal 56,2% (dati da 83 sezioni su ...Poco più del 2 per cento di calo dell', un dato che corregge in qualche misura quello ... vicepresidente del Senato ed esponente del M5S, secondo la quale 'queste elezioni...15.26 Il Viminale fornisce il dato parziale dell ': 59% , in calo di 3 punti rispetto alle precedenti(61,51%). 15.30 A Pisaal 56,2% (dati da 83 sezioni su ...

Elezioni amministrative 2023, si vota fino alle 15. Schlein tenta la riconquista delle città rosse, Meloni pu… la Repubblica

Segui in diretta live i risultati delle elezioni amministrative Monopoli 2023: iniziato lo spoglio dei voti dei candidati sindaco e delle liste, Annese verso la riconferma. L’affluenza è stata del ...Chiusi i seggi alle ore 15 i seggi per l’elezione dei sindaci in 595 comuni. Subito dopo è iniziato lo spoglio delle schede. L’affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre l ...