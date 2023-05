Amministrative | a Laviano | Romagnano e San Gregorio è bis dei sindaci uscenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiHanno incassato il “bis”, ottenendo numeri record di consensi, con una netta vittoria sulle liste avversarie, idei comuni di SanMagno, Nicola Padula,al Monte, Giuseppe Caso, e, Oscar Imbriaco, che siederanno sugli scranni di Palazzo di Città, governando per altri 5 anni. Numeri record per il sindaco di SanMagno, Nicola Padula, a capo della lista “Il Quadrifoglio” che ha incassato un totale di 1664 voti, vincendo sullo storico avversario ed ex sindaco di centrosinistra, Onofrio Grippo, quest’ultimo a capo della lista “La Bilancia” che ha ottenuto 1163 voti, con uno scarto di 501 voti. Determinante nella vittoria di Padula, funzionario dell’Ente Provincia di Salerno, già sindaco della cittadina del Tanagro e che si appresta ora a ...