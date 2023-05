Amministrative 2023 | Morcone | Ciarlo batte Fortunato e si conferma sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolte ieri, 14 e oggi 15 maggio, le consultazioniper l’elezione dele del Consiglio Comunale di.Chiamati alle urne sono stati in 5.635.Alla chiusura dei seggi i votanti sono stati 3206 per una percentuale del 56,88% La poltrona dise la condendevano l’uscente Luiginoe Costantinogià primo cittadino in passato, in rappresentanza delle due liste di candidati consiglieri in campo. A questa tornatadiè stato eletto Luiginocon 1884 consensi, davanti acon 1209. I consiglieri comunale da eleggere saranno in 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it.