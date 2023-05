Amministrative 2023 | Marino Sarno stravince a Volturara e si riconferma sindaco

118 Dopo la chiusura delle urne alle ore 15, a Lusciano è in corso lo spoglio per le elezioni. - continua sotto - Secondo i dati giunti alle ore 18 il candidato sindaco Giuseppe Mariniello sarebbe in vantaggio, col 56%, rispetto all'avversaria Dominga Inviti, ex leader dell'......21% a fronte del 57,37% alle scorse. Chi sono i candidati I candidati a Imperia sono ... leggi anche Elezioni comunali a Imperia: chi sono i candidati e come si vota FOTOGALLERY Ipa/...approfondimento Elezioni comunali a Teramo: i candidati sindaco e come si vota FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Elezioni comunali, come si vota ai seggi. ...

Elezioni comunali 2023, i risultati delle amministrative a Vicenza: spoglio in corso Sky Tg24

Nella data di oggi 15 maggio 2023, si sono svolte le consultazioni elettorali per la rinnovazione dei consigli comunali in 17 Comuni irpini. Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migl ...Nella data di oggi 15 Maggio 2023, si sono svolte le consultazioni elettorali per le rinnovazione dei consigli comunali in 17 Comuni Irpini. Nel comune di Summonte è stato eletto sindaco Ivo Capone co ...