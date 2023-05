Amministrative 2023 | Ivo Capone è il nuovo sindaco di Summonte

- 05 - 15 14:53:12 I dati sull'affluenza: - 13,5% rispetto alledi 5 anni fa L'affluenza alle ore 23, secondo i dati diffusi sul sito del Viminale, delle elezioni comunali è stata ...... domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e oggi dalle 7 alle 15, così come gli abitanti di più di 700 altri Comuni italiani coinvolti in questa tornata di. Erano otto i candidati in lizza ...leggi anche I candidati alle comunalia Treviso FOTOGALLERY Ipa/YouTrend Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Elezioni comunali, numeri e curiosità sul voto del 14 e 15 maggio Il prossimo ...

Mancano poche ore alla chiusura delle urne, ma per due comuni calabresi i giochi sono già conclusi: ad urne ancora aperte, sono stati già eletti i nuovi sindaci di Santa Caterina dello Ionio e di Pian ...L'affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59%, allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle ...