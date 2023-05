Amministrative 2023 | Ceppaloni | Cataudo scalza De Balsio dalla poltrona di Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono svolte ieri, 14 e oggi 15 maggio, le consultazioniper l’elezione dele del Consiglio Comunale di. Chiamati alle urne sono stati in 3.129. Si sono candidati alla guida del centro collinare alle porte del capoluogo: iluscente Ettore De Blasio con Uniti pere lo sfidante, ma già suo vice, Claudiocondomani. Alla chiusura dei seggi i votanti sono stati il 76,14% Primo cittadino diè stato eletto Caludiocon 1298 voti (dato non definitivo) rispetto ai 1058 di De Blasio (dato non definitivo) I consiglieri comunale da eleggere saranno in 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it.