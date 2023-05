Amici | il post commovente di Angelina Mango dopo la finale | «Grazie per tutto l' amore» Poi le parole per Maria De Filippi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Commozione e ringraziamento. «Sono ancora stordita, ma ungigante non me lo toglie nessuno», scrivea poche ore dalla fine del talent di, che...

A prendere ildell'ormai conclusa avventura di questa stagione di Uomini&Donne, in onda nella ... Cosa arriva al posto di. Ovviamente oltre al dating show si è appena concluso con la vittoria ...La sorella dell'ex ballerino di, Adelaide, ha infatti annunciato di essere in dolce attesa tramite unsu Instagram nella giornata dedicata alla Festa della mamma. Belen Rodriguez, il ...Il ballerino ha pubblicato unsu Instagram accanto a Mattia (del suo team) con la coppa di22 in mano. Citando una canzone di Giorgia ("Le tasche piene di sassi"), Todaro ha usato pochi ...

AMICI 22: le pagelle e i commenti della finale. Vince MATTIA Newsic

Commozione e ringraziamento. «Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno», scrive Angelina Mango a poche ore dalla fine del talent di Amici, ...“Una milanese vincitrice della Champions League Certo, in una partita secca può succedere di tutto”. Così Christian Vieri chiude la terza giornata della Milano Football Week, la manifestazione ...