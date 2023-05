Amici di Maria | la reazione di Angelina alla sua mancata vittoria

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nonostante in moltissimi fossero convinti della suafine a trionfare addi22 non è stataMango, ma il ballerino Mattia Zenzola. Appena il giovane ha alzato la coppa, la cantante gli ha subito fatto i suoi complimenti: “Bravo Mattia, sei stato bravissimo“.ha poi ringraziato tutti per lanella categoria ‘canto’: “Grazie mille per questo premio. Vi dico grazie di cuore, grazie mille, sono proprio felice. Non sono mai stata così contenta“.di22, le prime parole diMango. “Questa settimana è stata come un giro sulle montagne russe, ma di quelli pesanti che fanno paura. Ci sono stati momenti in cui non realizzavo bene. Mi dicevo ‘oddio ma questo è ...