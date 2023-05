Amici 22 | Raimondo Todaro replica alle polemiche dopo la vittoria di Mattia Zenzola

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ieri sera è andata in onda la finale di22, che ha decretato ladel brino. L’allievo diha vinto, grazie al voto del pubblico, dapprima la sfida contro la brina australiana Isobel Kinnear. E, a seguire, la finalissima contro la cantante Angelina Mango, favorita per lasecondo i pronostici. Forte del sostegno dei telespettatori, che l’hanno premiato con il 51, 5% dei voti (a fronte del 48, 5% ottenuto da Angelina),ha alzato la coppa del talent, riscattandosi così dal ritiro dello scorso anno. In tanti, sui social, hanno infatti evidenziato come il trionfo del brino di danze latino-americane sia stato il coronamento di un percorso ...

A poche ore di distanza dalla proclamazione di Mattia come vincitore di22 ,Todaro ha usato i social network per polemizzare con chi avrebbe preferito un finale diverso. Il professore si è affidato al verso di una canzone di Jovanotti per elogiare il suo ...La regola vieta ai concorrenti di partecipare due volte al talent, ma quest'anno c'è stata una deroga e Mattia è rientrato alla scuola dinella squadra diTodaro ed Arisa e ha vinto. ...... vincitore di16 , che ha taggato in una storia Isobel con accanto l'emoticon di una coppa, come a indicare la "vera vincitrice" del programma. ParlaTodaro. Tra varie recriminazioni e ...

Domenica sera, 14 maggio 2023, si è tenuta la finale di Amici 22. Dopo 8 mesi, si è concluso un lungo percorso per gli allievi all'interno della Scuola di Maria De Filippi. Quest'anno a trionfare è st ...Ad Amici ci sono state parecchie polemiche per la vittoria di Mattia Zenzola: il professore Raimondo Todaro si è visto costretto ad intervenire.