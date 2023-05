“Amici 22” | Mattia Zenzola vince contro ogni pronostico

Su Canale 5 la finale didi Maria De Filippi , ultimo atto della ventiduesima edizione del talent. I cantanti Angelina Mango e Wax e i ballerini Isobel esi contendono la vittoria cercando di convincere il ...2023, i momenti più belli dell'ultima puntata:è il primo finalista. Dopo il simpatico siparietto con la maestra Celentano, la gara è entrata nel vivo . Maria De Filippi ha annunciato ......Leggi Anche '22', Angelina Mango e la musica: 'Nessuna pressione da parte dei miei genitori' ' Mi scuso con i giornalisti della carta stampata e del web perché passano da Isobel ea loro ...

Premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro – Isobel Premo delle radio – Angelina Premio Oreo – Wax Premio Marlù del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro a Isobel, Aaron, Wax, Angelina e ...Il ballerino Mattia Zenzola è il vincitore della ventiduesima edizione di Amici, di cui la finale è andata in onda stasera su Canale 5.