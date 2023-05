Amici 22” | Mattia Zenzola vince contro ogni pronostico

(Di lunedì 15 maggio 2023), 18 anni, è il vincitore della 22esima edizione di “”. Il ballerino barese si è aggiudicato il montepremi in palio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro battendo al rush finale la super favorita Angelina Mango.e Maria De Filippi (Foto da video)Chi è, vincitore di “22”ha 18 anni ed è originario di Bari. Lo scorso anno, il ballerino specializzato in latino americano e zumba aveva già partecipato ad “” ma a causa di un infortunio alla caviglia era stato costretto a ritirarsi. Ad “22” ha gareggiato nel team di Arisa e Raimondo Todaro. Durante la sua permanenza nella scuola di Maria De ...

Su Canale 5 la finale didi Maria De Filippi , ultimo atto della ventiduesima edizione del talent. I cantanti Angelina Mango e Wax e i ballerini Isobel esi contendono la vittoria cercando di convincere il ...2023, i momenti più belli dell'ultima puntata:è il primo finalista. Dopo il simpatico siparietto con la maestra Celentano, la gara è entrata nel vivo . Maria De Filippi ha annunciato ......Leggi Anche '22', Angelina Mango e la musica: 'Nessuna pressione da parte dei miei genitori' ' Mi scuso con i giornalisti della carta stampata e del web perché passano da Isobel ea loro ...

Ora per Mattia Zenzola e gli altri finalisti inizia la vera sfida: resistere anche quando il successo televisivo svanirà. Angelina ancor prima di entrare ad Amici aveva pubblicato nel 2020 l’album ...L’anno scorso fu costretto ad abbandonare la scuola di Amici per un infortunio al piede che gli impediva di esibirsi. Adesso in finale si gioca il tutto per tutto contro la favoritissima Angelina ...