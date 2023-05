Amici 22 | le prime parole di Wax dopo la finalissima del talent

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nonostante sia uscito sconfitto nella sfida contro Angelina Mango nel corso delladi22, Wax si è detto più che soddisfatto del percorso fatto nella scuola da settembre fino ad oggi e del miglioramento avuto non solo a livello artistico, ma anche umano. Anche lui, così come i suoi compagni, non è uscito a mani vuote dal: il cantante, infatti, si è aggiudicato il premio Marlù del valore di 7mila euro e il premio Oreo del valore di 20mila euro. Non appena i riflettori si sono spenti, Wax ha commentato l’esperienza vissuta nella scuola e si è detto molto felice di quanto accaduto: È finita, mi sono girato e ho detto è finita perché doveva finire prima o poi. Sono qua da settembre, c’è una data di scadenza anche qua. Sono veramente contento perché sono entrato qua a settembre con una testa e sono uscito sempre con ...