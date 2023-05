Amici 22 | le prime parole di Mattia Zenzola dopo la finalissima del talent

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Èil vincitore della ventiduesima edizione di. Il giovanissimo ballerino ha battuto nell’ultimo scontro la favorita Angelina Mango per un soffio: 51.5% vs 48.5%. L’allievo di Raimondo Todaro ha portato a casa oltre ai 7.000 euro offerti da Marlù a tutti e quattro i finalisti, anche 150.000 per la vittoria.ha ricevuto due ottime proposte di lavoro, come coronamento di un percorso che l’ha visto crescere artisticamente. Poco fa il canale ufficiale delshow di Maria De Filippi ha pubblicato ledel vincitore: Qui dentro mi sono impegnato in una maniera assurda. Ho combattuto tanto anche contro le mie paure, le mie incertezze. Ci sono stati tanti momenti dove mi abbattevo un po’, però poi trovato sempre la forza di rialzarmi ...