Amici 22 | le prime parole di Isobel Kinnear dopo la finalissima del talent

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Solo quello che sarebbe diventato il vincitore della ventiduesima edizione diha potuto fermare lauosissima ballerina australiana. L’allieva di Alessandra Celentano ha perso al televoto contro Mattia Zenzola per un soffio: 47,1 vs 52,9.nonostante non sia arrivata allaha portato a casa oltre al premio Tim, anche tre importanti proposte di lavoro. Grazie alla sua esperienza nel, la giovane ballerina ha portato a casa 37.000 euro. Trenta mila dati dal premio Tim e 7.000 offerti da Marlù a tutti e quattro i finalisti. Pochi minuti fa sono state pubblicate sul canale ufficiale della trasmissione ledella: Sono molto contenta per come ho ...