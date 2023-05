Amici 22 | le prime parole di Angelina Mango dopo la finalissima del talent

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladi22, durante la quale, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Wax si sono scontrati a suon di esibizioni di canto e di ballo con lo scopo di conquistare la tanto ambita coppa del vincitore e portare a casa il montepremi di 150mila euro. A spuntarla alla fine è stato Mattia, manon è andata a casa a mani vuote: la cantante del team di Lorella Cuccarini, infatti, oltre ad aver vinto il premio della categoria canto del valore di 50mila euro ha vinto anche il premio della critica per altri 50mila euro, il premio delle radio e il premio Marlù di 7mila euro. Non appena i riflettori si sono spenti,si è lasciata andare a qualche commento sull’esperienza vissuta nella scuola e su tutti i momenti belli e ...