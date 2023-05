Amici 22 | le prime parole di Angelina dopo la Finale

Alessandro Borghi e Luca Marinelli arrivano in streaming su AmazonVideo con Le otto montagne , premio della giuria a Cannes 2022, disponibile per tutti gli ...stato facile interpretare due...Isobel Kinnear: leparole della ballerina dopo la finale di22 La ventiduesima edizione disi è conclusa ieri con la vittoria di Mattia Zenzola . Secondo posto per Angelina Mango , ...Mattia Zenzola, leparole dopo la vittoria di22 Qui dentro mi sono impegnato in una maniera assurda. Ho combattuto tanto anche contro le mie paure, le mie incertezze. Ci sono stati tanti ...

"Amici di Maria De Filippi", tutti i vincitori dalla prima edizione a oggi Io Donna

Vincitrice della categoria canto di Amici 22, Angelina ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la Finale di ieri ...Mattia Zenzola è il vincitore della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi: ecco le prime parole del ballerino dopo la vittoria ...