Amici 22 | la sorpresa di Mattia Zenzola | Ho battuto Angelina Mango

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Scopri i vincitori dell'ultima edizione di22 e la loro avventura nel talent show di Canale 5. Tra emozioni, sfide e sorprese, scopri come si è concluso il percorso dei quattro finalisti e quali sono i premi assegnati durante la serata. Inoltre, conoscere i futuri progetti dei vincitori che hanno conquistato il favore della critica. Leggi l'articolo per scoprire tutti i dettagli! Di cosa parliamo in questo articolo...vince la Coppa di22si classifica al secondo posto Premio della critica a un'allieva figlia d'arte Isobel Kinner vince il premio Tim Proposte di lavoro per i finalisti Domenica 15 maggio è stata la data della finalissima di22, l'edizione del 2022 in cui quattro allievi hanno gareggiato per ...