Amici 22 | il ballerino Mattia vince e batte la favorita Angelina | “Maria De Filippi mi ha cambiato la vita”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Chi entra Papa, esce cardinale”, dice un saggio detto. Così è accaduto alla cantanteMango (figlia d’arte dello scomparso Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar) che è stata battuta al Televoto dalZenzola, incoronato vincitore della 22esima edizione del talent “diDe”. Una gara tra i due numeri 1 della categoria Danza e Canto, combattuta fino all’ultimo. Il montepremi finale per il vincitore è di 150mila euro: “Lo dividerò coi miei genitori”, ha spiegato durante la diretta. Al terzo posto gli altri due finalisti: il cantante Wax e la ballerina Isobel. “Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dentro, che sono una marea. – ha continuato poi il vincitore – volevo ringraziare Benny (Benedetta Vari, ex ...