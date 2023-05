Amici 22 | i risultati del televoto della finale

A confermarlo sono idella ricerca realizzata da Derrick Risner e i suoi colleghi dell'... con genitori, insegnanti ed, la strada da […] Navigazione articoli A10, auto contro ...Sfide della finale di, idi tutti i televoti. La serata è iniziata con la gara tra i due ballerini, Isobel Kinnear e Mattia , che ha vinto con il 52,9% contro il 47,1% della ballerina ...Ho trovato anche il tempo per stare cone sostenitori e per fare un giro in città per capire l'umore che si respira', dice Masselli. Anche Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare, 'Con ...

Amici 2023, Mattia è il vincitore: il riassunto della finale Fanpage.it

Se sulla carta, e anche in base a molti sondaggi del web, Angelina Mango sembrava la favorita per la vittoria di Amici 22, alla fine il televoto ha ribaltato le carte in tavola ed è stato Mattia ...Dopo nove mesi di duro lavoro per gli allievi della Scuola più famosa d’Italia, ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale di questa 22esima edizione di Amici. A contendersi la vittoria sono sta ...