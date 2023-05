Amici 22 | finale | Mattia è il vincitore del programma

L'intervento social di Raimondo Todaro dopo ladi22 Ieri, domenica 14 maggio 2023, è andata in onda l'ultima puntata del Serale di22 . Ad avere la meglio è stato Mattia Zenzola , ......ragazzi sono stati protagonisti di22, dove hanno lasciato il segno. Sono stati eliminati nella semifinale del programma, con grande disappunto del pubblico che avrebbe voluto vederli inIeri sera, su Canale5 è andata in onda ladi22 , concludendo con un grande successo anche la ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi .22, "Maria è una grande professionista" Come riporta anche il sito di ...

Amici 2023, il vincitore è Mattia Zenzola Sky Tg24

La madre, Laura, le ha scritto una lettera, durante la finale di Amici: «Giorni fa mi è capitato in mano, per caso, il comunicato stampa che papà aveva scritto in occasione dell'uscita dell'ultimo ...Isobel Kinnear rivendica il percorso che le ha consentito di arrivare fino alle finale di Amici 2023, vinta dal collega Mattia Zenzola: “Sono fiera di me stessa, questo è solo l’inizio”. Isobel ...