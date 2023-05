Amici 22 | è ancora amore fra Cricca e Isobel? La dolce dedica | «Sei stata fantastica»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Al termine di22 il vincitore Mattia Zenzola ha avuto elogi su elogi. Ma non è stato l'unico. A lasciare un segno nel talent èanche la ballerina,...

... 'Io sonoinnamorato di lei, anche se in casetta non ha funzionato. Spero un domani che possiamo riprovarci o restare buoni; lei è bella come il sole!'.La vincitrice disalirà all'altare con il compagno Francesco Muglia , 42enne e vicepresidente ... La coppia dovrebbe sposarsi a brevissimo, forse già a luglio, anche se c'èil più stretto ...... al posto delle lezioni a pagamento riescono a ottenere un supporto da parte di genitori,, ... Se ci si concentra solo sui ragazzi più grandi si sale, con le lezioni con un docente ...

Angelina Mango dopo la finale di Amici 22: Sono ancora stordita ... Fanpage.it

Commozione e ringraziamento. «Sono ancora stordita, ma un grazie gigante non me lo toglie nessuno», scrive Angelina Mango a poche ore dalla fine del talent di Amici, ...Domenica sera, 14 maggio 2023, si è tenuta la finale di Amici 22. Dopo 8 mesi, si è concluso un lungo percorso per gli allievi all'interno della Scuola di Maria De Filippi. Quest'anno a trionfare è st ...