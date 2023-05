Amici 22 | boom di ascolti per la finale | ecco quanto ha totalizzato e il confronto con le precedenti edizioni

Leggi su isaechia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si è conclusa ieri sera la ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, che si è congedata dai telespettatori con la vittoria del ballerino di latino americano Mattia Zenzola, che si è posizionato al primo posto nella, battendo per un soffio l’agguerrita Angelina Mango, a cui è andato il premio di categoria. Niente da fare per Isobel Kinnear e Wax che si sono però potuti consolare rispettivamente con il premio Tim del valore di 30mila euro e con il premio Oreo del valore di 20mila. Perriguarda glidelladi22, l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi hail 29.3 % di share, per un totale di 4.86 milioni di telespettatori. Ladello scorso anno, in cui a trionfare era stato ...