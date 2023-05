Amici 22 | boom di ascolti per la finale | ecco qual è l' edizione più vista del talent show

...di #Amici22 conclude con ildi ascolti, con la vittoria di Mattia abbiamo il 29,28% di share per un totale di 4.860.000 milioni di telespettatori 🔥 pic.twitter.com/6RQH3ta7Z1...Vince la finale di22 nella serata del 14 maggio 2023: ecco tutti i dati auditel del prime ...... la spesa sana contro il caldo guarda le foto Leggi anche › Spesa sana: ildi canapa e ... Vedere gli, ascoltare musica, praticare attività sportiva seguendo corsi in palestra o all'...

Amici 22, boom di ascolti per la finale: ecco quanto ha totalizzato Isa e Chia

Vince la finale di Amici 22 nella serata del 14 maggio 2023: ecco tutti i dati auditel del prime time Puntata perfetta, televisivamente parlando, quella di Amici 22 in onda il 14 maggio 2023. Si parte ...Amici 22, boom di ascolti per la finale: ecco quanto ha totalizzato e il confronto con le precedenti edizioni.