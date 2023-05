Amici 22 | Angelina Mango e Wax | ecco cosa hanno fatto insieme dopo la finale

(Di lunedì 15 maggio 2023) I fans die Wax si sono insospettiti durante i festeggiamenti post-di22aver visto un video in cui i due ballano e cantano. Durante la stagione del programma, i duemostrato una profondazia che ha spesso suscitato curiosità tra i telespettatori che sperano invece nasca qualtra i due cantanti. Ma andiamo a scoprire nel dettaglioi due ragazzila fine di questa 22esima edizione didi Maria De Filippi.22, Wax e: il post-Maria de Filippi, la conduttrice di ...

... Leggi anche Le prime parole diMango dopo la finale di22 Scopri le ultime news suLe parole dell'insegnante diDopo aver visto Mattia trionfare adcon il 51,5% dei voti a favore (il restante 48,5% è andato ad), Todaro si è fatto un selfie con il ragazzo e l'ha ...Mattia Zenzola , ribaltando ogni tipo di pronostico social, ha vinto22 avendo la meglio controMango (seconda), Wax (terzo) e Isobel la sua 'rivale' di categoria. Mattia vince22, Andreas e Veronica Peparini commentano Dopo la vittoria di Mattia ...

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha incoronato il suo vincitore: Mattia Zenzola. Il ballerino, 19 anni, ha sconfitto in Finale la giovane cantante e trionfatrice annunciata Angeli ...Il Vangelo secondo Mattia. E Maria. Ma anche e soprattutto Angelina. Vince la storia, la chiamano narrazione, nella finale di Amici 22, come per gli ultimi anni, vedi Sangiovanni, è una scelta ...