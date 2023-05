Amici 2023 | vince il ballerino Mattia | seconda Angelina Mango

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Are l’edizionedidi Maria De Filippi è ilclassificataIlè il vincitore die si aggiudica un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. Il vincitore di categoria, invece, e secondo classificato, la cantante Angelica, riceve un premio del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, insieme al Premio Radio, pari a 20.000 euro, assegnato da Radio Italia, RDS, RTL 102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss. Il Premio Oreo, del valore di 20.000 euro, è stato assegnato a Wax, mentre quello assegnato da TIM all’ultima finalista, la danzatrice ...