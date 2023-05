Altobelli carica | «A Istanbul ci va l’Inter ma contro il Milan sarà difficile!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023)suona laa pochi giorni da Inter-. L’ex calciatore nerazzurro, in collegamento con “La Domenica Sportiva”, parla della situazione dei nerazzurri prima della sfida di ritorno di Champions Leagueil. TUUO PUÒ SUCCEDERE – Alessandrosi dice fiducioso per la semifinale di ritorno di Champions League. Così l’ex calciatore nerazzurro, ospite del programma di Rai 2: «Simone Inzaghi avrà parlato chiaro ai suoi giocatori per Inter-ma non ce n’era bisogno. Il derby è il derby e può succedere di tutto. È vero che all’andata ha vintoper 2-0 ma il ritornodifficilissimo perché troveremo un’altra squadra. Troveremo unche deve recuperare e che avrà più voglia. ...