Alta velocità | via ai lavori del passante di Firenze | scava la talpa Iris Sarà pronto nel 2028 con la nuova stazione Belfiore-Foster

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 15 maggio 2023) C'è stata anche la benedizione di don Vasco, in rappresentanza del cardinale Betori, alla, che si chiama, in omaggio ae al suo giglio, e non più Monna Lisa, come l'avevano battezzata oltre 10 anni fa. Probabilmente ci voleva la benedizione, per riavviare, 27 anni dopo la conferenza dei servizi (si svolse all'Hotel Quirinale di Roma, c'erano Vannino Chiti e Mario Primicerio, allora rispettivamente presidente della Regione e sindaco di, e il vostro cronista, inviato da "La Nazione"), iper la realizzazione del, lungo 7 chilometri, che prevede il sottoattraversamento ferroviario della città e ladi, disegnata 20 anni fa ...