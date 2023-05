Almerigo Grilz | un premio giornalistico per ricordare il grande reporter italiano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag – Il 19 maggio di 36 anni fa,moriva in Mozambico, colpito da una pallottola vagante, mentre si trovava sul posto comedi guerra.era un uomo straordinario, di quelli che non potranno mai piacere a chi osserva la realtà con il metro del nano in preda a pregiudizi e fanatismo oscurantista. Per questo la sua memoria è stata a lungo infangata e la sua figura, che ancora oggi ha molto da insegnarci sul coraggio e sulla forza di azzannare la vita, resta colpevolmente misconosciuta. Non possiamo allora che plaudire a questa splendida iniziativa: dopo quasi quarant’anni dalla morte deltriestino, questa sera al palazzo delle Stelline di Milano verrà presentato il...